Alfonso Signorini commenta l’intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera e consiglia alla Blasi di tacere.

Il direttore della rivista settimanale Chi Alfonso Signorini ha recentemente commentato l’intervista rilasciata dal Corriere della Sera in cui Francesco Totti punta il dito contro i presunti tradimenti di Ilary Blasi dopo che anche a lui erano state rivolte le stesse accuse dalla donna. Il calciatore ha dichiarato al giornalista Aldo Cazzullo: “Non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli“. Riguardo all’uomo con cui la Blasi l’avrebbe tradito dice: “È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno shock.”

Alfonso Signorini, a seguito di queste dichiarazioni, ha scritto sul suo settimanale: “Una separazione fatta di tradimenti, di pedinamenti, di malumori e incomprensioni. Fin qui nulla di nuovo. Capita a tutte le migliori famiglie. Ma a fare la differenza, a parte la notorietà dei personaggi, c’è anche il lavare in piazza i panni di famiglia”. Signorini non punta il dito contro Aldo Cazzullo quindi, spiegando che lui avrebbe fatto carte false per un’intervista del genere. La critica è rivolta al calciatore, che nonostante abbia detto di voler proteggere i figli, ha rilasciato queste dichiarazioni private. Sembrerebbe che la colpa di questa intervista sarebbe da attribuire alla sua legale, che gli avrebbe consigliato male. Oltre a questo, Signorini ha consigliato a Ilary Blasi di mantenere il silenzio stampa.

Signorini sul silenzio della Blasi: “Fa bene a non replicare”

Francesco Totti Ilary Blasi

Signorini commenta inoltre sul suo settimanale il silenzio di Ilary Blasi alle accuse di Totti. Secondo il giornalista la donna fa benissimo a non replicare e le consiglia di mantenere il silenzio nonostante tutto. Scrive: “Finché starà zitta, per l’opinione pubblica a vincere sarà sempre e solo lei. Anche perché, come le avrà certamente suggerito la nonna a cui Ilary è legatissima, in casi come questo “il bel tacer non fu mai scritto”.

