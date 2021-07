Alessia Elefante: chi è, età, Instagram della fidanzata di Gigi Donnarumma

Alessia Elefante è la fidanzata di Gianluigi Donnarumma, giovanissimo portiere della Nazionale italiana di calcio e titolare agli Europei per la prima volta con formula itinerante.

Il suo ragazzo è diventato nel 2016 a soli 16 anni l’estremo difensore del Milan, diventando da subito molto pagato, grazie non solo alle sue prestazioni ma anche alle doti del suo procuratore Mino Raiola. Addirittura dopo il primo esoso rinnovo il giocatore riuscì a fare inserire nella rosa del Milan anche il fratello Antonio Donnarumma, anche lui portiere.

Dopo cinque stagioni ad altissimi livelli tuttavia, Gianluigi ha fatto le valigie dal Milan non riuscendo ad ottenere l’aumento di stipendio tanto desiderato. Il Milan glielo ha negato, nonostante il raggiungimento di un insperato secondo posto in classifica, quindi il giovane ha preferito svincolarsi. Il fratello naturalmente lo ha seguito, ma molto probabilmente quest’ultimo si accaserà alla squadra del Perugia. Quasi sicuramente Donnarumma continuerà la sua carriera all’estero. Il giocatore ha ricevuto il corteggiamento del Paris Saint-Germain. Sulle sue tracce vi era anche la Juventus, ma probabilmente i bianconeri non hanno alcuna intenzione di accollarsi un ingaggio così elevato.

Alessia Elefante è nata il 25 maggio del 1997 a Castellammare di Stabia, paese natio anche di Gianluigi Donnarumma. Ha fatto molto parlare la decisione del calciatore, ormai ex rossonero, di passare le vacanze a Ibiza con la sua fidanzata invece di sostenere gli esami di maturità. Non sappiamo che cosa faccia nella vita. Alessia è in generale molto timida e riservata. Ma nelle occasioni importanti è sempre presente al fianco del suo uomo, non mancando di incoraggiarlo quando serve.

Alessia Elefante: i profili riservati della fidanzata di Donnarumma

La ragazza di Donnarumma è presente sui social network, ma ha deciso di mantenere i suoi profili privati (al contrario del fidanzato, ovviamente), in maniera tale da allontanare sguardi indiscreti. Ad ogni modo sono nate molte pagine in suo onore.

Foto: account Instagram Gianluigi Donnarumma