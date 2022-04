Il modello Akash Kumar è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma e ha confessato di essere più innamorato che mai.

Akash Kumar ha rivelato di essere fidanzato e innamorato: la nuova fiamma del modello si chiama Bianca Bassi e lavora come hostess. “Sono innamorato, dopo un periodo che sembrava tutto in salita da un punto di vista sentimentale, ho trovato una ragazza di cui sono innamoratissimo”, ha confessato Kumar a Novella 2000.

Akash Kumar

Akash Kumar: la fidanzata

Akash Kumar è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma: si tratta di una ragazza che è sempre stata lontana dal mondo dello spettacolo e che lavora come hostess a congressi ed eventi. Non è dato sapere come lei e l’ex naufrago si siano conosciuti, quel che è certo è che Kumar sia più felice che mai di averla al suo fianco.

Alle pagine di Novella 2000 lo stesso Kumar ha descritto la sua fidanzata affermando che sarebbe per lui una ”ragazza straordinaria”, e aggiungendo che proverrebbe da una “famiglia per bene, una donna di carattere, che fa la hostess, viaggia molto (…) In questo siamo molto simili, visto che il mio lavoro di modello mi porta a muovermi in continuazione”. La storia d’amore tra i due è destinata a durare?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG