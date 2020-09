Uomini e Donne, Selene attaccata in studio: "Basta con questo atteggiamento da super-donna..." (Video)

Di Fabio Morasca mercoledì 30 settembre 2020

La corteggiatrice di Davide è stata criticata in studio da Valentina, Sophie e Jessica.

Oggi, nella puntata di Uomini e Donne, Selene, la corteggiatrice di Davide, è stata attaccata a causa del suo comportamento tenuto in studio.

Al centro dello studio, si sono seduti il tronista Davide, Selene e, successivamente, anche Beatrice.

Nei giorni antecedenti alla registrazione, Davide ha chattato con Beatrice, scambiandosi la bellezza di 133 messaggi, e Selene ha letto il contenuto di una parte di questa chat: secondo Beatrice, Selene non avrebbe dimostrato nulla a Davide e sarebbe interessata solamente alle telecamere.

Poco dopo, è andata in onda l'esterna di Davide e Beatrice. Durante l'esterna, Beatrice si è mostrata ancora molto rigida per quanto riguarda l'interesse di Davide nei riguardi di Selene e il tronista non ha apprezzato la reazione di Beatrice, trovandola infantile. Beatrice ha accusato Davide di essere incoerente, affermando che non gli piacciono i "giochetti" ma che sta permettendo a Selene di farli. Durante l'esterna, Beatrice si è mostrata molto nervosa, non trattenendo qualche lacrima.

Dopo essere entrata in studio, Beatrice ha detto di essere disposta ad andare via se Davide pensa che lei non sia sincera:

Mi dà fastidio che lui pensa che io stia fingendo. Io sono la persona più vera di questo mondo. Io vado via e non corrermi dietro.

Davide, per calmare Beatrice, ha ridimensionato quanto avvenuto con Selene:

Non è successo assolutamente niente. Se dovessi baciare un'altra, cosa succederebbe?

Davide, quindi, ha voluto mostrare a Beatrice l'esterna con Selene, convinto che Beatrice avrebbe, appunto, ridimensionato il problema.

Dopo aver visto l'esterna (in cui anche Selene ha dimostrato di essere gelosa di Beatrice), Beatrice ha nuovamente rinfacciato a Davide il fatto di permettere a Selene di fare il "teatrino".

Selene ha risposto a tono alle accuse e Valentina del Trono Over è intervenuta per criticare l'eccessiva pesantezza di Selene, prendendo le parti di Beatrice:

Selene, c'hai 20 anni! Meno, meno, meno...

Anche la tronista Sophie non ha nascosto il proprio disappunto dinanzi al modo di porsi di Selene:

Mi dà fastidio questo atteggiamento da super-donna che stai tenendo da mezz'ora...

La tronista Jessica, invece, ha dichiarato sostanzialmente di apprezzare molto Beatrice.

Selene ha replicato così alle critiche:

Ho un carattere difficile. Questo carattere di superiorità è un muro dovuto a tanti fattori.

Davide ha dichiarato che se è vero che Selene fa i teatrini, se ne accorgerà:

Se Selene ha fatto il suo teatrino, ce ne accorgeremo, qui, di stupidi, non ce ne sono... Io, Selene, l'ho vista vera, ha dimostrato di avere interesse su di me.

Davide, alla fine del confronto, ha scelto di ballare con Beatrice.

Cliccando sulla foto, c'è il video.