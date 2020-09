Gianni Sperti: "Gay? L'ignoranza non ha sess0" (foto)

Di Sebastiano Cascone martedì 22 settembre 2020

Gianni Sperti risponde ad una domanda sul suo orientamento sessuale

Nelle scorse ore, Gianni Sperti ha risposto alle domande dei fan su Instagram. L'opinionista di 'Uomini e Donne', in questo caso, si è concesso completamente ai propri followers, rispondendo, in maniera diretta, ad un quesito che riguarda il proprio orientamento sessuale:

"Non capisco se è una domanda o un’affermazione tuttavia non capisco il senso e cosa cambierebbe. Chi scrive questo messaggio è una donna. Ma se non bisogna fare differenze tra etero e gay non dobbiamo fare differenze nemmeno tra uomo e donna perché l’ignoranza non ha sesso".

L'ex ballerino di 'Amici' si è mostrato anche molto favorevole ad una legge contro l'omotransfobia dopo i recenti episodi di violenza raccontati da telegiornali e carta stampata. Ecco il suo pensiero su questa spinosa questione:

"Se i genitori e la scuola insegnassero ai bambini, con semplicità, l'esistenza di generi differenti, non ci sarebbe bisogno di questa legge. Purtroppo sono spesso gli adulti che usano questi termini denigratori e pensieri discriminatori. Detto questo, come tutti i reati, penso che la pena esemplare potrebbe cambiare qualcosa... le solite pene leggere, con la buona condotta, lo sconto della pena ecc... non aiuteranno mai a capire la gravità del reato e il danno psicologico che viene causato".