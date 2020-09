Grande Fratello Vip 2020, Iconize: chi è Marco Ferrero, l'ex fidanzato di Tommaso Zorzi?

Di Ivan Buratti lunedì 21 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Iconize (Giuliano)

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 2020. Da quando è entrato nella casa di Cinecittà, più volte si è discusso di uno dei suoi ex fidanzati più noti, ovvero Marco Ferrero. L'influencer, che risponde al nickname di Iconize, è una vera e propria star del web. Conosciamo qualche dettaglio su di lui!

Marco Ferrero, in arte Iconize, è nato nel 1991 a Biella ed ha attualmente 29 anni. Per intraprendere la sua attività di influencer, si trasferisce a Milano, dove ha iniziato a coltivare l'amicizia con alcuni dei personaggi social più amati: da Soleil Sorge ad Elettra Lamborghini, passando per Chiara Nasti e Diana Del Bufalo. Dopo aver fatto coming out da omosessuale, Marco Ferrero ha cominciato a vivere la propria vita a 360 gradi, iniziando a raccogliere successo su Instagram e su TikTok. Tra i suoi ex fidanzati si annoverano Andrea Botticelli e Tommaso Zorzi. Ma com'è nato Iconize? Ecco cos'ha dichiarato Marco in un'intervista:



Iconize è stato inventato da me per potermi esprimere meglio: attraverso le foto e i video, cerco di rendere realtà la mia immaginazione. Voglio riuscire a raccontare una storia, la mia, e il mondo visto attraverso i miei occhi. Iconize infatti significa “rendere un’icona le persone che fotografo/filmo, le iconizzo.

Lo scorso 12 maggio, Marco Ferrero ha subito un'aggressione di matrice omofoba per strada, confessata e raccontata anche da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5.