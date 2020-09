Tullio Solenghi: moglie, trio, figli, età

Di Marcello Filograsso sabato 19 settembre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Tullio Solenghi

Imitatore, attore, conduttore ma soprattutto componente dello storico Trio con Massimo Lopez e Anna Marchesini, Tullio Solenghi è nato a Genova il 21 marzo 1948. A 17 anni frequentando il Teatro Stabile conosce Lopez, ma per fondare il gruppo occorre aspettare il 1982.

Al Festival di Sanremo il Trio partecipa nel 1986, nel 1987 e nel 1989, ma l'apice del successo lo raggiungono con I Promessi Sposi, parodia dello sceneggiato televisivo trasmesso in 5 puntate su Rai1 nel 1990. Quattro anni dopo tuttavia i tre decidono di andare ognuno per la propria strada, ricomponendosi nel 2008 con Non esiste più la mezza stagione.

Negli ultimi anni Solenghi ha condotto i David di Donatello (dal 2007 al 2008 su Rai2 e dal 2010 al 2012 e nel 2015 su Rai1), mentre nel 2020 è concorrente di Ballando con le Stelle in coppia con in coppia con la ballerina Maria Ermachkova, in onda su Rai 1. Tullio Solenghi è ateo e vegetariano. Sposato con Laura Fianga, ha avuto due figlie, Alice e Margherita.

Foto: account Instagram Tullio Solenghi