Belen Rodriguez: "Cicciolina mi fa un baffo"

Di Massimo Galanto lunedì 31 agosto 2020

La frase è stata pronunciata scherzosamente in una storia Instagram dalla showgirl argentina

In un momento di relax in piscina, durante le vacanze che sta trascorrendo a Capri, Belen Rodriguez si è lasciata andare in una storia Instagram ad una battuta destinata a fare rumore. La showgirl argentina, infatti, ha scherzato paragonandosi a Cicciolina, nome d'arte della p0rnostar molto popolare in Italia tra gli anni 80 e 90.

La gag è nata quando Belen si è ripresa con il cellulare mentre indossava sulla testa una coroncina di fiori, come quelle che usava proprio Ilona Staller. Da qui la battuta che ha fatto ridere la stessa Rodriguez:

Ragazzi, la Cicciolina mi fa un baffo.

Parole dopo le quali la Rodriguez ha cercato la complicità di Matteo Ferrari, l'amico con il quale ha scelto di condividere l'estate, dopo la (nuova) fine della storia con Stefano De Martino e dopo il flirt con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi.

In queste ore, intanto, la showgirl è rientrata a Roma per registrare le nuove puntate di Tu sì que vales, il programma di Canale 5 alla cui conduzione tornerà a partire da sabato 12 settembre.