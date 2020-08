Di Maio, foto in acqua con fidanzata, il paparazzo: "Assurdo e sessista fare allusioni"

Di Massimo Galanto domenica 30 agosto 2020

Il fotografo Alex Fiumara difende il ministro degli Esteri dalle ironie dei social

"Trovo assurdo e sessista che qualcuno ci speculi sopra. Devo anzi dire che per la prima volta nella vita ho trovato un politico umile e gentile. Una persona normale, come tutti noi, quello scatto è parte di una sequenza dove giocavano in acqua, vergognatevi a fare certe allusioni". Così su Twitter Alex Fiumara, il paparazzo che ha scattato la fotografia che sta monopolizzando l'attenzione dei social in queste ore. Il riferimento è allo scatto nel quale il ministro degli esteri Luigi Di Maio è in acqua, al mare, in compagnia della sua fidanzata Virginia Saba.

Su Twitter è in tendenza l'hashtag #cinetrombo, che consiste nel modificare titoli di film famosi su ispirazione della fotografia che ha come protagonista il rappresentante del Movimento 5 Stelle. Il quale, soltanto pochi giorni fa, era stato al centro delle ironie dei social, in quel caso per essersi mostrato pubblicamente con una abbronzatura molto marcata.

Di Maio aveva ospitato sui suoi account social alcuni meme che scherzavano sulla sua tintarella e per questo è stato aspramente criticato dal New York Times, che ha tirato in ballo il fenomeno della blackface.