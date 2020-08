Luigi di Maio e Virginia Saba, la foto hot scattata in acqua diventa un meme

Di Marco Salaris domenica 30 agosto 2020

Il web si scatena prendendosi gioco dello scatto hot pubblicato dal settimanale Oggi.

"Ministro! Ma che fa?" Potrebbe essere questa la domanda che sorge spontanea dando una prima occhiata alla foto scattata e pubblicata dal settimanale Oggi che mostra il Ministro degli Esteri Luigi di Maio in compagnia della sua fidanzata Virginia Saba in atteggiamenti...teneri, molto teneri in mezzo al mare (pochi giorni fa lo stesso di Maio è stato in vacanza con la sua dolce metà nell'assolata Sardegna).

La posizione immortalata della coppia in effetti è particolarmente maliziosa, sarà per questo che la malizia fa da padrone alle decine, ma che dire, centinaia di meme spopolati per i social. Dai personaggi noti, agli utenti più comuni su twitter, la foto fa il giro del web in un sermone di ironia e sarcasmo da leccarsi i baffi!

Il giornalista e volto di Tv8 Alessio Viola ad esempio ripubblica la foto e lancia giocosamente un'improbabile dichiarazione "Di Maio: abbiamo abolito la pubertà", la giornalista Maria Teresa Melì: "Mentre il confronto tra Grecia e Turchia si fa incandescente, Giggi si diverte con la compagna".





Mentre il confronto tra Grecia e Turchia si fa incandescente, Giggi si diverte con la compagna. pic.twitter.com/WfPEqpvMqH

Davide Piacenza di Wired Italia: "Penserei a battute sul Kamasutra, ma temo che Di Maio stesso le ripubblichi taggando l’ambasciata indiana". Qualcuno ritira fuori la battuta "'O famo strano!" tratta da un cult del cinema italiano come Viaggi di Nozze di Verdone.

Anche il popolare canale de Le frasi di Osho con il solito piglio ironico reinterpreta la scena in chiave satirica ed in pochi minuti è boom di like e retweet.