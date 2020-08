Francesco Pascale, ecco l'appartamento romano donatole da Silvio Berlusconi

Di Massimo Galanto venerdì 28 agosto 2020

Si tratta di un immobile situato nella zona Nord della Capitale e composto da due vani più garage

Il quotidiano Il tempo svela alcuni dettagli sull'appartamento romano donato da Silvio Berlusconi a Francesca Pascale, con la quale la relazione d'amore è finita qualche mese fa, con tanto di comunicato stampa.

L'ex compagna del Cavaliere vive a Roma Nord, in un delizioso pied-à-terre di due vani più garage. L'immobile, sempre secondo il quotidiano della Capitale, apparteneva da alcuni anni da una delle società del Cavaliere, la Immobiliare Dueville che "per altro continua a detenere altri appartamenti a Roma Nord vicino alla Cassia e anche in zona più centrale (vicino a Ponte Sisto) dove un paio di anni fa ha rilevato dall'ex parlamentare azzurro Massimo Maria Berruti un prestigioso appartamento in via delle Zoccolette".

L'immobile in cui vive la Pascale è situato in un complesso immobiliare ristrutturato una decina di anni fa e inserito in un parco con vialetti e panchine e una piscina con patio dove prendere il sole indisturbati, magari senza finire nell'obiettivo dei paparazzi, come accaduto di recente quando era in compagnia di Paola Turci.

La sicurezza nel complesso è garantita da un sistema di telecamere e dai vigilanti.