Gabriele Esposito in mutande alla finale di Amici Speciali (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 5 giugno 2020

Il sexy balletto di Gabriele Esposito durante la finale di Amici Speciali

Nel corso della finale di stasera, 5 giugno 2020, di 'Amici Speciali, Gabriele Esposito ha ballato sulle note di "Breathe on me" di Britney Spears (Qui, il video). A fine coreografia, il ballerino è rimasto in mutande scatenando la calda reazione dei fan sui social.





IO OGNI VOLTA CHE VEDO GABRIELE ESPOSITO MI RICORDO DI QUESTO: #AmiciSpeciali pic.twitter.com/FOi6c4ySVG

— haz (@njallsecs) June 5, 2020

IO DOPO LA PERFOMANCE DI GABRIELE ESPOSITO SU BREATHE ON ME DELLA PRINCIPESSA DEL POP #AmiciSpeciali pic.twitter.com/fYatBU4zcb — vincenzo (@vincycernic95) June 5, 2020

Nelle scorse settimane, il danzatore è stato protagonista di un sexy balletto (con tanto di doccia finale) su 'Toy Soldier' sempre della Spears.

Gabriele Esposito - chi è?

ha 22 anni.Nasce a Torre Dell’Annunziata. All’età di 6 anni muove i primi passi nel mondo della danza avvicinandosi al genere hip hop. Durante l’adolescenza si avvicina anche alla danza moderna. Nel 2015, spronato dalla famiglia, e in particolare dalla nonna, decide di partecipare ai casting di “Amici”, dove riesce ad ottenere un banco. Grazie alla sua bravura, vince la 15esima edizione del talent per la categoria ballo. Ottiene un importante stage presso la compagnia “Ballet Preljocal” grazie alla partecipazione al talent. Fa parte della squadra dei ballerini professionisti nella 17esima e 18esima edizione di “Amici”.