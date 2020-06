Angelica Schiatti, chi è la ex di Morgan

Di Claudia Cabrini giovedì 4 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Angelica Schiatti, la ex di Morgan

Si chiama Angelica Schiatti e forse molti di voi la conosceranno per essere una bravissima cantautrice e interprete, alla luce della ribalta grazie al gruppo dei Santa Margaret, con i quali la stessa Angelica ha registrato un disco, due colonne sonore, suonato al primo maggio di Roma, fatto un tour di due anni, raggiunto la finale del Premio Tenco per la categoria miglior opera prima, suonato in Piazza Duomo per Ema’s prima dei Duran Duran e vinto gli Mtv Awards New Generation.

Angelica, però, è anche la ex fidanzata del cantante Morgan, ed è proprio di lei che l'eclettico artista è tornato a parlare negli ultimi giorni tra interviste in edicola e ospitate in tv. Ma esattamente, cosa sappiamo di Angelica Schiatti, la ex di Morgan?

Originaria di Monza, Angelica è sempre stata un'artista davvero molto riservata. Anche per questo sono poche le informazioni che conosciamo su di lei e sulla sua vita privata. Ciò che possiamo dirvi però è che il grande pubblico inizi a conoscerla ed amarla proprio grazie al gruppo del quale è stata per molto tempo la voce: i Santa Margaret. Soltanto lo scorso anno, tuttavia, Angelica ha deciso di intraprendere la carriera da solista, in collaborazione con la casa discografica Carosello Records che la rappresenta. Non abbiamo mai saputo nel dettagli della sua turbolenta relazione con Morgan, con il quale la ragazza sarebbe stata fidanzata ufficialmente per diverso tempo.

Tuttavia, è stato lo stesso Morgan più di recente a spiegare come siano andate le cose tra i due, e a rivelare un dettaglio sconvolgente del quale però non sappiamo esattamente il significato. Morgan, infatti, avrebbe dichiarato che non gli sia più permesso vedere Angelica. Da chi non gli sarebbe più permesso? Dalla legge a causa di quale ordinanza restrittiva, o da alcune persone?

Ciò che sappiamo è che Morgan sarebbe di recente uscito allo scoperto chiedendo aiuto per disintossicarsi. Da quanto racconta, è proprio grazie ad Angelica che era riuscito a incominciare un percorso che lentamente riuscisse a ripulirlo completamente. Tuttavia, quando Angelica ha deciso di interrompere la sua relazione con lui, sarebbe ricaduto nel tunnel della droga, come spiegato dal cantante in una lunga intervista al settimanale Oggi:



"Angelica è l’unica che era riuscita a convincermi… Mi ha lasciato come un cane, e io sono ricaduto. Questa è la verità. Finché c’era lei ce la facevo, ce la stavamo facendo. Con dei medici che mi seguivano, e che poi mi han detto che dovevo riuscirci da solo. E ora? Sono molto demoralizzato, abbattuto, mi è venuta a mancare la molla, lei era il mio riferimento spirituale".