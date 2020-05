Elettra Lamborghini: "Tutte le foto che vedete in giro nud* mie sono fake"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 27 maggio 2020

Lo sfogo di Elettra Lamborghini contro chi usa le proprie foto fake per qualche followers in più

Durante la notte, attraverso una serie di Instagram Stories, Elettra Lamborghini ha voluto denunciare pubblicamente che qualche pagina ha sfruttato la propria immagine, a sfondo falsamente erotico, per guadagnare followers e like. Ecco il suo sfogo sui social:

"Tutte le foto che vedete in giro nude mie sono fake. Sono mie foto in bikini (le trovate sui miei social tranquillamente) e vengono photoshoppate. Sono fake... queste pagine vogliono solo follower e like. Loro vi promettono di mandarvi foto ma è tutta roba fake. Sono come i virus... quindi state alla larga e soprattutto non credete che siano foto vere!!!".

Essendo seguita da moltissime giovani ragazze, la popstar ha preferito mettere in guardia tutti/e dai malintenzionati della rete che utilizzano foto e video per un tornaconto personale:

"Di solito non me ne frega un cazz di queste foto che girano ma sono in preciclo e ho voglia di staccare la testa a qualcuno. Ci sono state ragazzine che si sono suicidate per questo... vedere così poco rispetto per cose così serie mi fa davvero schifo per le nuove generazioni".

La cantante bolognese ha riportato una serie di esempi di donne (come Tiziana Cantone), balzate agli onori della cronaca nera per essersi tolte la vita dopo la pubblicazione di scatti e filmati durante la propria intimità:

"State molto attenti perché su queste cose c'è poco da fare... una volta che siete in rete potete denunciare chi volete ma lì resteranno. Internet è un mare troppo profondo. State attenti a certi maniaci. E soprattutto non credete a certe cagate... non alimentate sti porci schifosi... anche perché poi la figura dei segaioli che vogliono le foto nude le fate voi... Ergo siete dei segaioli".