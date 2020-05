Uomini e Donne, anticipazioni: Sirius va da Valentina e Gemma piange (Video)

Di Fabio Morasca martedì 19 maggio 2020

Nella puntata di oggi, Gemma in lacrime dopo una nuova discussione con Valentina.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gemma e Valentina saranno protagoniste di una nuova discussione, iniziata durante la puntata di ieri.

Ieri, infatti, Valentina, dopo il blocco dedicato a Gemma e a Sirius (quest'ultimo ha rifiutato di incontrare Valentina, che gli aveva dato il suo numero, e ha anche rifiutato di conoscere una ragazza della sua età giunta in studio per lui), non ha trattenuto le lacrime e si è lasciata andare ad uno sfogo che l'ha portata addirittura a lasciare momentaneamente lo studio per sbollire la rabbia, causata anche da alcune frasi di Gemma.

Nella puntata di oggi, Gemma, eloquentemente infastidita dal fatto che Valentina abbia voluto dare il suo numero a Sirius, ha proceduto con la sua difesa:

Valentina è stata la prima ad essere offensiva...

Valentina si è mostrata per nulla pentita del fatto di aver manifestato il proprio interesse per Sirius:

Ma se entra uno che mi interessa, ma che devo fa'!

Valentina, però, è ripartita nuovamente all'attacco dopo aver ascoltato una frase ben precisa di Gemma che non ha affatto gradito:

Ti sembra normale dire "La mia vita!"! Hai detto "la mia vita", non farmi incazzare!

Gemma ha replicato, ridimensionando quanto detto:

Ho detto "in questo contesto"...

Come si può notare sempre dal video delle anticipazioni pubblicato sul sito Witty Tv, Valentina ha lasciato lo studio una seconda volta e Sirius, sentendosi indirettamente responsabile di quanto accaduto, ha deciso di lasciare anch'egli lo studio per raggiungere Valentina e chiarire con lei.

Dopo aver assistito a questa scena, Gemma non ha trattenuto le lacrime.