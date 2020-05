Simona Izzo: "Ricky Tognazzi? Facciamo l'amore a orari impossibili!"

Di Fabio Morasca giovedì 14 maggio 2020

Le dichiarazioni "hot" di Simona Izzo al settimanale F.

Quarantena di lavoro, ma anche di passione, per Simona Izzo e Ricky Tognazzi, coppia inossidabile, nel lavoro e nella vita, da quasi 35 anni.

Intervistata dal settimanale F, la sceneggiatrice, attrice e regista, che sta lavorando ad una nuova fiction Mediaset con Sabrina Ferilli, dal titolo Cuori d'acciaio, ha raccontato nei dettagli come ha trascorso questa quarantena dovuta, ovviamente, alla pandemia di COVID-19 nel nostro paese.

Nonostante la separazione dalla loro famiglia e dai loro collaboratori sia stata ovviamente difficile, Simona Izzo e Ricky Tognazzi hanno trascorso un periodo di quarantena tranquillo insieme anche se da soli:

Vivo da 34 anni, giorno e notte, con lui. Soffriamo se ci separano, anche se ci è mancata molto la nostra famiglia, e la troupe con cui lavoriamo. Però insieme ci bastiamo, la nostra storia è molto sfaccettata e compiuta.

Simona Izzo, schietta e diretta come sempre, ha anche parlato dei momenti di intimità con Ricky Tognazzi, parlando addirittura del momento della giornata più propizio per loro per lasciarsi andare alla passione (!):

Facciamo l'amore a orari impossibili, il pomeriggio ci gira meglio. A volte ci sembra di rubare il tempo al lavoro e questa cosa la troviamo eccitante, visto che non abbiamo mai smesso di lavorare alla prossima serie con Sabrina Ferilli che doveva partire ad aprile.

Per il resto, Simona Izzo e Ricky Tognazzi hanno vissuto una quarantena come tante altre coppie, lasciandosi andare anche loro alla creatività in cucina: