Uomini e Donne, Nicola Vivarelli è gay?

Di Claudia Cabrini mercoledì 6 maggio 2020

Il giovane corteggiatore di Gemma Galgani potrebbe essere omosessuale. Lo scriveva personalmente sul suo profilo Instagram qualche anno fa.

Il nuovo giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani, tale Sirius, di soli 26 anni, non è certo passato inosservato. Tra i tanti gossip che immediatamente gli si sono rivolti contro, anche qualche scheletro nell'armadio poco carino, e soprattutto un presunto scoop sulla sua vera identità.

Anzitutto, il giovane si era presentato all'interno del programma Uomini e Donne nascondendo il suo nome di battesimo, che soltanto di lì a poche ore abbiamo scoperto essere Nicola Vivarelli. Tuttavia, sarebbero molte altre le cose che ancora non sapevamo di lui.

Tra tutte, il fatto che sia abituato ad inventarsi modi per apparire, come raccontato a Fanpage dalla sua ex fidanzata Chiara Vannucci:



"Credo punti più alle telecamere, avevamo già fatto un provino per la trasmissione".

Ma non è tutto, perché i fan del programma, una volta scoperta la reale identità di Sirius, lo hanno immediatamente cercato sui social network, ed è proprio qui che arriverebbe la... Sorpresa. Sul suo profilo Instagram, Nicola Vivarelli scriveva di essere gay. Nelle sue foto pubblicate su Instagram, infatti, non mancano riferimenti e tag a pagine di modelli omosessuali, ma anche un largo uso di hashtag come Gay, Omosessuale, e anche commenti a proposito del Gay Pride.

Che questa sia l'ulteriore conferma che Nicola non sia affatto interessato a Gemma ma, piuttosto, all'apparire? Come proseguirà il percorso del giovane all'interno del programma ora che tante, troppe news - negative - sono uscite sul suo conto?