Nicola, chi è Sirius di Gemma Galgani di Uomini e Donne (video)

Di Ivan Buratti lunedì 4 maggio 2020

Nicola, chi è Sirius di Gemma Galgani di Uomini e Donne? Dopo giorni e giorni di chat, messaggi e pensieri, Gemma Galgani ha avuto modo di incontrare e conoscere Sirius, uno dei suoi spasimanti segreti. Sirius si era presentato in chat come un giovane di 26 anni, "un ragazzo di altri tempi" interessato ad avere accanto "una donna semplice, allegra ed estroversa" come la dama torinese.

Prima della puntata di lunedì 4 maggio 2020, quella del ritorno di Uomini e donne in studio, Gemma e Nicola hanno registrato un'esterna molto particolare. Una sorta di appuntamento al buio, in cui Nicola si è presentato vestito con la sua divisa d'ordinanza, in quanto ufficiale di Marina. Occhi a cuoricino, Gemma è rimasta colpita dall'uomo, in fondo convinta che Sirius avesse in realtà un'altra identità da quella descritta tramite chat.

Dopo l'esterna, Gemma e Nicola hanno avuto l'opportunità di incontrarsi al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi. Sirius si è presentato con due regali per Gemma, di 44 anni più grande di lui; un mazzo di calle, che esprimerebbero la purezza della donna, e la spilla di un'ancora, regalo della madre (che ha 51 anni) al primo imbarco.

"L'età non conta niente, tutto è nato attraverso la scrittura. Gemma mi ha preso sin da subito", ha rivelato Nicola, che tra un viaggio in mare e l'altro, ha imparato ad apprezzare la dama torinese già dall'altra parte dello schermo. Quale aspetto di Gemma Galgani ha catturato l'attenzione di Sirius? La sensualità, l'assenza di volgarità e l'autocontrollo, che le permette di rimanere sempre lucida e calma di fronte agli attacchi delle altre dame del parterre e degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Proprio i due non sono affatto convinti della sincerità dell'uomo, la cui ultima relazione è stata con una sua coetanea. A destare più di qualche sospetto, il fatto che l'uomo non abbia mai avuto rapporti con donne tanto più grandi di lui. Che sia un millantatore alla ricerca dell'attenzione delle telecamere, sulle spalle della povera Gemma? Lo scopriremo nelle prossime puntate...