Uomini e Donne, il regalo hot di Cuore di poeta rifiutato da Gemma: "Che imbarazzo!"

Di Marco Salaris martedì 28 aprile 2020

La dama riceve un pacco regalo dal corteggiatore ma...

Cuore di poeta fa sul serio. L'intraprendente corteggiatore misterioso di Gemma dietro la tastiera ha fatto capire di voler approfondire la conoscenza con la dama e le sue tecniche sembrano molto decise tanto che ha già avuto modo di mettere in pratica la seduzione della Galgani, sempre più convinta delle sue parole romantiche e dell'immaginazione da film con tanto di scene descritte con dettaglio.

Un particolare che ha incuriosito Gemma. E' stata lei ad aver accettato la sfida di Cuore di poeta vestendosi con una provocante mise qualche puntata fa. Il corteggiatore vuole osare e nell'appuntamento odierno di Uomini e Donne ha posto un tassello in più alla sua missione ribattezzato "viaggio d'amore": oltre che scriverle un lungo messaggio nella quale cita anche un brandello del testo del brano di Tommaso Paradiso Non avere paura, Cuore di Poeta ha pensato di recapitare un regalo particolare nel loft in cui Gemma riceve i messaggi dei suoi spasimanti.

L'uomo ha immaginato Gemma in una notte di passione e seduzione, per lei c'è un pacco contenente un completo intimo: reggiseno, reggicalze e mutandine in pizzo. La reazione di Gemma non si è fatta attendere: dopo un momento di esitazione mostra il regalo alle telecamere mentre Tina e Gianni sghignazzano in collegamento, lei non sembra essere particolarmente entusiasta:



Lo trovo un momento eccessivo rispetto alla nostra conoscenza. E' vero che accetto provocazioni, ma non così eccessivo. Mi sono trovata in imbarazzo. Mi piacerebbe andare con più calma.

Poco dopo, gelosa dei messaggi romantici recapitati a Giovanna dal suo corteggiatore Alchimista ha pensato di mettere alla porta il pacco regalo di Cuore di Poeta, rifiutandolo. La risposta dell'uomo: "Non era mia intenzione".