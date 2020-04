Johnny Depp: età, Instagram, altezza, film

Di Ivan Buratti giovedì 16 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Johnny Depp

Chi è Johnny Depp? È molto improbabile, quasi impossibile, che non conosciate Johnny Depp, tra gli attori statunitensi più amati al mondo. Un artista poliedrico, affascinante, il bad boy di Hollywood. Ma qualora non sappiate nulla di lui, o voleste soltanto scoprire qualche dettaglio in più sulla sua vita privata e sulla sua carriera, ecco tutto quello che c'è da sapere su di lui!

Johnny Depp (il nome di battesimo è John Christopher Depp) è nato il 9 giugno 1963 a Owensboro, nello stato del Kentucky. Nel 2020 compirà 57 anni. È alto 1,78 centimetri ed appartiene al segno zodiacale dei Gemelli. Ultimo di quattro fratelli, figlio di una cameriera e di un ingegnere civile, cresce anche grazie all'aiuto e alla pazienza dei nonni. È proprio suo nonno che lo avvicina al mondo dell'arte, soprattutto della musica gospel. Cresciuto in Florida, Johnny Depp abbandona gli studi a soli 15 anni per entrare a far parte di alcune band e cercare di sfondare nel mondo dell'intrattenimento. Sposa a soli vent'anni Lori Anne Allison - il matrimonio ne dura appena due - e inizia a lavorare come venditore telefonico di penne, benzinaio e muratore per mantenere la famiglia.

A cambiare definitivamente la propria vita è una visita a Los Angeles, in California, quando incontra grazie alla moglie Lori l'attore Nicolas Cage. L'uomo, già artista navigato, gli consiglia di tentare la strada della recitazione. Johnny Depp ascolta il consiglio e fa il suo esordio nel film horror Nightmare - Dal profondo della notte, del 1984. Successivamente si scrive ad una scuola di recitazione per migliorare la propria tecnica e lavora per alcuni film di non particolare successo. Una nuova grande occasione arriva nel 1986 con Platoon, film che ottiene quattro premi Oscar. Forse proprio la partecipazione al film di Oliver Stone è la scintilla che accende la collaborazione destinata a diventare indissolubile con l'attore Tim Burton. Nel 1990 è Edward Mani di Forbice nel film omonimo, suo primo ruolo da protagonista.

La popolarità conferitogli dall'ultima pellicola spinge Johnny Depp a considerare sempre con maggior cura la possibilità di interpretare ruoli singolari e caratteristici, tanto oscuri quanto buffi. Nel corso degli anni Novanta recita per circa 20 film (Ed Wood, Il Mistero di Sleepy Hollow, La nona porta). Mantiene lo stesso ritmo anche negli anni 2000, decennio che gli garantisce la consacrazione popolare grazie al ruolo cinematografico del pirata Jack Sparrow, protagonista della saga dei Pirati dei Caraibi. Altri titoli iconici a cui collabora sono Secret Window, Neverland - Un sogno per la vita, The Libertine, La Fabbrica di Cioccolato. Nel decennio appena trascorso, presta il proprio volto in pellicole come Dark Shadows, 21 Jump Street, Into the Woods, Mortdecai, nella saga di Animali Fantastici (è il temibile Grindelwald) o in The Lone Ranger.

All'attività di attore, Johnny Depp alterna quella di musicista. Nel 2015 insieme ad Alice Cooper e Joe Perry fonda il gruppo degli Hollywood Vampires, con cui pubblica due album. Inoltre, Johnny Depp è anche produttore e regista. Tra le storie d'amore che lo hanno coinvolto in prima persona, quelle con Jennifer Grey e Winona Ryder. Dopo aver vissuto qualche anno insieme a Vanessa Paradis, nel 2015 sposa l'attrice Amber Heard. Non ha un profilo Instagram ufficiale.