Raimondo Vianello, il ricordo di Antonella Elia: "Grazie di tutto"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 15 aprile 2020

Antonella Elia ricorda Raimondo Vianello su Instagram a dieci anni dalla scomparsa

Antonella Elia, reduce dalla partecipazione dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip', nelle scorse ore, ha ricordato Raimondo Vianello nel decimo anniversario della sua morte. La showgirl ha lavorato accanto al poliedrico artista dal 1993 al 1996. Ha affiancato il presentatore a 'Pressing' dando vita ad indimenticabili ed esilaranti siparietti. Ecco il pensiero commosso dell'ex gieffina sui proprio account Instagram:

Vianello è il protagonista di «Viva Raimondo!», rassegne-omaggio confezionate da “Cine34” e “Mediaset Extra”. E di un day-time dedicato su Canale 5,con tre episodi di Casa Vianello”, in onda dalle ore 14.45.



Il doppio tributo occupa la giornata di oggi, mercoledì 15 aprile, dalle 8.00 del mattino a notte inoltrata: la celebrazione offre un’ampia selezione di pellicole, di sitcom, di film per la TV, di show di culto, completata da estratti de “I tre Tenori”, con Vianello in compagnia di Corrado e Mike Bongiorno.



Nove, i film sulla rete tematica dedicata al cinema italiano: tra questi, in prima serata, “I magnifici tre” (commedia diretta da Giorgio Simonelli, su soggetto di Bruno Corbucci, con Walter Chiari e Ugo Tognazzi) e, a seguire, “Amori all’italiana”, di Steno (pellicola a episodi, dove Vianello interpreta un principe ereditario, un latin lover da spiaggia, un nobile, uno sposo novello, un agente segreto, un ubriaco in smoking e uno strabico).



La rete catch up, invece, si occupa di raccontare il Vianello televisivo, quello che lo ha visto prevalentemente in coppia con l’amata Sandra. La maratona prende il via alle ore 8.00 con il game show “Zig Zag” e, in prima serata, offre alcune puntate della storica “Casa Vianello”.