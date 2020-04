Flavia Vento: "Prego sette ore al giorno. Non faccio sesso, non mi interessa" (Video)

Di Massimo Falcioni giovedì 9 aprile 2020

Flavia Vento a La Zanzara: "Sono asessuata, non ho rapporti con nessuno. Prego sette ore al giorno". Sul coronavirus: "Non ho paura, sto a casa mia e non vedo nessuno"

“Sono asessuata”. Parola di Flavia Vento, che confessa di non fare sesso da quattro anni. “Sono sempre casta, non ho rapporti con nessuno, quando uno raggiunge una spiritualità molto forte non ha bisogno di sesso”, dice ai microfoni de La Zanzara.

“Il sesso è per le persone della terra, chi viaggia in altre dimensioni non ha bisogno. Non mi interessa, non ho questo bisogno fisico”.

L’ex volto di Libero rivela anche di dedicare gran parte della sua giornata alla religione:

“Prego sette ore al giorno. Bisogna pregare in questo momento, il mondo sta cambiando. Ho tutte le mie preghiere, le mie messe online. Il sesso per me è una cosa molto triste. Mi piace più la natura, contemplare un ulivo è meglio”.

Infine, ha confidato di non temere il coronavirus: “Se io sto a casa mia e non vedo nessuno, non so come possa prendermelo”.