Grande Fratello Vip 4, Aristide Malnati parla di vibratori di legno. La reazione di Antonella Elia

Di Marcello Filograsso mercoledì 8 aprile 2020

Ultimo dei caffè letterari tenuto dall'egittologo amico di Alfonso Signorini

Ultimo dei caffè letterari al Grande Fratello Vip 4, il reality show con concorrenti famosi condotto da Alfonso Signorini e stasera in onda con la finale su Canale 5.

A tenere il consesso Aristide Malnati, grande amico del presentatore, che ha svelato un particolare legato al piacere sessuale degli antichi:



"Sul papiro sono rappresentati gli egizi in fila indiana. Facevano una sorta di trenino. Nell'antichità si utilizzavano i vibratori di legno".

La spiegazione ha colto di sorpresa Antonella Elia, che ne ha approfittato per mettere in imbarazzo ulteriormente il colto concorrente:



"Però io non ho capito questa cosa del trenino, cosa significa? Mi fai vedere una posizione?"

Davanti a Paolo Ciavarro e Sossio Aruta, il caffè letterario si è rivelato particolarmente esilarante. Aristide Malnati è uno dei finalisti del programma: di recente ha confessato nella casa di essere attratto dagli uomini ma di essersi infatuato di donne più giovani.

Aristide Malnati è nato il 10 luglio 1964 a Milano sotto il segno del Cancro e ha 55 anni. Di professione un archeologo, egittologo e mummologo - viene da qui il soprannome Mummy. Vanta ben 15 campagne di scavo in Egitto e la pubblicazione di 12 papiri greci. Al liceo è stato il compagno di banco di Alfonso Signorini con il quale, attualmente, è legato da un'amicizia molto profonda. Uomo colto e ironico, dopo decenni di studio ha scelto il giornalismo e, poi, per la televisione, in qualità di autore e opinionista. Nel 2016, ha partecipato all'Isola dei Famosi come naufrago.