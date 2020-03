Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: "I casting vanno avanti. E stiamo lavorando anche su Temptation Island..."

Di Fabio Morasca lunedì 30 marzo 2020

Raffaella Mennoia ha risposto alle domande dei follower tramite Instagram.

Raffaella Mennoia, responsabile di redazione di Uomini e Donne e autrice di Temptation Island, tramite il proprio profilo ufficiale Instagram, ha soddisfatto le curiosità di alcuni follower che le chiedevano, in continuazione, i motivi per i quali si sta recando agli studi Elios (gli studi di Roma dai quali vanno in onda i programmi di Maria De Filippi) nonostante la sospensione di Uomini e Donne, interrotto, come sappiamo, per via dell'emergenza sanitaria in corso nel nostro paese.

La Mennoia ha dichiarato che, oltre a lavorare per Amici, tuttora in onda (venerdì sarà il giorno della finale della diciannovesima edizione), la redazione sta lavorando sia per i casting di Uomini e Donne che per la nuova edizione di Temptation Island che, salvo sorprese, andrà in onda in estate:

Mi state scrivendo in tantissimi dicendo "Raffaella ma quando vai agli Elios che fai?". A parte Amici, noi stiamo continuando a lavorare su Uomini e Donne e non solo, anche per i casting di Temptation, per quanto riguarda le coppie e per quel che riguarda i single e le single. Quindi, non è che ci siamo fermati, stiamo assolutamente lavorando con quelle che sono le indicazioni che vanno rispettate, ovviamente, però stiamo andando avanti. C’è una parte di redazione che sta chiamando le coppie che ci hanno contattato su Witty e sulla pagina Instagram di Temptation e c’è, invece, una parte di redazione che lavora sui casting di Uomini e Donne. Ovviamente, stiamo procedendo con tempi e modalità ben diversi però ci siamo.

Raffaella Mennoia, però, non ha saputo dare una risposta ai motivi per i quali alcune puntate inedite già pronte del Trono Classico di Uomini e Donne non siano state mandate in onda e rinviate, quindi, a data da destinarsi: