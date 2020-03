Elettra Lamborghini in quarantena con Afrojack: "ragazze attente al sesso, aspettate tempi migliori"

Di Federico_40 mercoledì 18 marzo 2020

Per Elettra Lamborghini sarebbe meglio non fare figli, in questo preciso momento, causa Covid-19.

Chiusa in casa come tutti noi, tra puzzle infinite, partite a scacchi, smartphone e voglie improvvise. La quarantena da pandemia di Elettra Lamborghini è puntualmente documentata sui social, con l'annunciato sposo Afrojack al suo fianco e un'ossessione diventata improvvisamente realtà. Quella per i cannoli siciliani, che Elettra ha iniziato a pubblicare a rotta di collo, prima di dispensare opinioni sulla quarantena in atto.



Comunque ragazzi, ridendo e scherzando sapete quanti bambini nasceranno? Ci pensavo ieri sera. Alla fine chi è a casa col ragazzo cosa fa non bomba? Io consiglio: di questi tempi starei attenta, e se lo stessi cercando aspetterei tempi migliori... fate attenzione ragazze... ma è solo un consiglio... io personalmente ne sarei spaventata a morte... non per me.. ma per i bimbi.

Consigli a non fare sesso, in sostanza, o a farlo protetto, per una Lamborghini che è poi tornata sul proprio privato passato. Perché prima di conoscere Afrojack, Elettra aveva realizzato di essere lesbica. "Poi ho incontrato Nico, che è un eccezione, ma con lui è stato diverso". Infine, la difficile sveglia al decimo giorno in casa.

Ho iniziato ad accusare il colpo, sto impazzendo. Ormai sogno puzzle e ho quasi finito tutti i miei libri. E per fortuna che io e il mio maschio non litighiamo mai. Il mio corpo è fisicamente stanco di non fare niente, è incredibile ma è stancante. Ma ci riteniamo fortunati ogni giorno ad essere sani... pensando alle povere persone in ospedale... quindi ragazzi, sticazzi se ci annoiamo... pensiamo alle persone che sono negli ospedali, poi riparliamone se non vorrebbero essere loro al nostro posto.