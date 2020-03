Michela Persico positiva al Coronavirus: la fidanzata di Rugani è asintomatica, le sue parole

Michela Persico è risultata positiva al test per il Coronavirus. Come Daniele Rugani, anche la fidanzata del calciatore della Juventus è stata colpito dal virus Covid-19. "Da poco ho fatto il tampone e ho appena ricevuto l'esito, che è positivo", ha annunciato l'influencer e giornalista in un video pubblicato su Instagram.

"Volevo tranquillizzare tutti coloro che mi stanno chiedendo in merito alla mia salute. Voglio rassicurarvi nel dirvi che sto benissimo, per mia fortuna. Non ho alcun sintomo. Questo per dire che ci possono essere anche dei casi che, nella sfortuna, sono fortunati. Basta restare in casa, tranquilli, e se sale la febbre basta prendere la Tachipirina tutt apassa. Volevo rassicurarvi: io e Daniele siamo positivi ma asintomatici. Ma ci tenevo a fare questo video per raccomandarvi di stare a casa se non per motivi estremamente necessari. Io ne sono un esempio. SI può essere positivi senza esserlo. Si può restare a contatto con persone, e contagiarle, rischiando che diventino positive anche loro con sintomi più gravi. State accorti. Rispettiamo queste piccole norme che ci sono state date. Tutti noi riusciremo a sconfiggere questo brutto ricordo. Vedrete che andrà bene", sono state le parole di Michela Persico..