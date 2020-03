Lisa Agnelli: chi è la fidanzata di Fabio Testi

Di Marcello Filograsso mercoledì 11 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Lisa Agnelli, la fidanzata di Fabio Testi.

Dal luglio 2019 nella vita di Fabio Testi è entrata Lisa Agnelli, una violinista, con la quale intercorrono 47 anni di differenza.

L'attore veronese è noto per essere un vero e proprio dongiovanni: nel 2008 aveva sposato in seconde nozze la gallerista Antonella Liguori, con la quale c'erano invece 28 anni di differenza. L'attuale ragazza ha 30 anni e vive in provincia di Verona. Ha accompagnato Renato Zero nel suo tour.

Prima ancora Fabio Testi aveva avuto una relazione ai tempi della partecipazione a La Talpa, reality show condotto da Paola Perego su Italia 1, con Emanuela Tittocchia, ma venne accusata di sfruttare la storia con Testi per avere notorietà. Tra gli altri flirt figurano Charlotte Rampling ed Edwige Fenech, quest'ultima con una relazione di ben tre anni.

Foto: account Instagram Lisa Agnelli