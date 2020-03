Scoppia la passione tra Ivana Icardi e Hugo Sierra all'Isola dei Famosi spagnola (VIDEO)

Di Marco Salaris martedì 10 marzo 2020

Notte bollente a Supervivientes, i due naufraghi si lasciano andare davanti alle telecamere

Fra cocchi e palme honduregne sembra che a Supervivientes (versione spagnola dell'Isola dei Famosi, ndr) si sia scoppiata la super passione tra due naufraghi: Hugo Sierra e Ivana Icardi. Lei, entrata nel cast del reality con l'ipotesi di una relazione in corso con un altro uomo misterioso ha fugato qualsiasi pensiero al riguardo.

A rivelarlo è la trasmissione Conexiòn Honduras che per prima ha mostrato le immagini di Hugo e Ivana mentre fanno l'amore davanti all'occhio parecchio indiscreto della telecamera, ma per loro non sembra affatto un problema.

I particolari: Hugo e Ivana hanno instaurato il loro rapporto speciale nell'immediato, senza mai nascondere un feeling speciale. Certo, spesso i due sono stati insieme al gruppo di naufraghi ma stavolta è stato Sierra a chiedere un momento di intimità con l'ex gieffina.











































































Un post condiviso da 231589 (@criticonconrazon6) in data: 9 Mar 2020 alle ore 12:24 PDT

Baci ed effusioni che non lasciano grandi dubbi, ma tanto all'immaginazione. Che qualcosa sia effettivamente avvenuto tra Hugo e Ivana è una battuta allusiva di lui che ha avuto la risata della Icardi come risposta (piuttosto chiara).

Intanto sulla vita di Ivana prima del suo approdo nell'Isola, Hugo non mette becco: " Quando conosco qualcuno, quello che è successo il giorno prima non mi interessa. Io mi posso sbagliare, ma se mi sbaglio è un problema mio"

Solo un anno fa vi abbiamo raccontato una situazione analoga (forse ancora più bollente) era avvenuta tra Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan.