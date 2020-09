Myriam Catania: età, compagno, figli, carriera

Di Claudia Cabrini lunedì 14 settembre 2020

Vita privata, curiosità, Gossip su Myriam Catania

Anche Myriam Catania entrerà, a partire da questa sera, nella casa del Grande Fratello Vip, arrivato per quest'anno alla quinta edizione. Ex moglie di Luca Argentero (da poco diventato papà della sua primogenita Nina, nata dall'amore con la modella Cristina Marino), Myriam è nata a Roma nel 1972 in una famiglia più che particolare. Sin da piccolina segue le orme di mamma Rossella Izzo, sorella di Simona Izzo, dimostrando immediatamente di aver un grande talento innato; quello per il doppiaggio e per la recitazione. Ad oggi una delle voci italiane più famose e apprezzate di sempre, Myriam ha iniziato la sua carriera da doppiatrice sin da giovanissima, incrementando la sua fama e la sua bravura grazie a personaggi quali Jessica Alba in Le avventure di Flipper e Dark Angel, Keira Knightley nelle pellicole I pirati dei Caraibi e Alexis Bledel in Una mamma per amica, alle quali ha prestato la voce.

Myriam, tuttavia, ha anche debuttato sul piccolo schermo, dimostrandosi un'attrice molto capace. La ricordiamo in fiction quali Carabinieri, Provaci ancora prof! e anche in film come Lasciami per sempre e C'è chi dice no, dove ha recitato in coppia con quello che all'epoca era ancora suo marito, Luca Argentero.

La sua relazione con Argentero è arrivata al capolinea nel 2016, dopo un periodo piuttosto travagliato durante il quale i due erano anche stati più volte paparazzati in accesi confronti per strada. L'amore tra Myriam e Luca è nato nel 2004, e si è concluso quindi, senza figli, ben 12 anni dopo. Ad oggi i due dicono di essere in buoni rapporti. Myriam al momento risulta essere legata a Quentin Kammermann, pubblicitario francese. Nel maggio del 2017 Myriam ha dato anche alla luce il suo primogenito, Jaques.

Myriam e Quentin si sarebbero conosciuti sull'isola di Ibiza, in un momento molto delicato per loro poiché entrambi stavano uscendo da relazioni lunghe e molto importanti. Tra le cose che li accomunano maggiormente, anche il "ripudio" dei social. Myriam infatti non è attiva online, e non ha un profilo Instagram.