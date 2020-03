Fabio Aruta: chi è il fratello con cui Sossio non parla da 5 anni (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 6 marzo 2020

Sossio Aruta ed il difficile rapporto con il fratello Fabio

Oggi, Sossio Aruta, in giardino, si è lasciato andare ad alcune confessioni che riguardano la propria famiglia, in particolare il fratello Fabio con cui non parla da cinque anni (Qui, il video).

Sossio: "Non sono figlio unico. Ho due fratelli e una sorella. A sedici anni, sono andato via di casa. Ed è nato il mio ultimo fratello con cui non parlo da cinque anni. Abbiamo litigato perché in un momento economico e di vita non buono non mi ha aiutato, non mi ha capito. Mi ha calpestato la dignità. Mi ha rinfacciato tante cose. In passato, l'ho aiutato. Gli ho trovato delle squadre, gli ho dato anche i soldi. Tu vedi che tuo fratello sta inguaiato. La moglie ha un negozio di abbigliamento. Quando mi sono separato, sono stato male. Il peggiore periodo della mia vita, dimagrito 10 chili, senza soldi. Sono ritornato nella mia città dopo 30 anni, Tradito, non conoscevo nessuno, accusato di aver abbandonato i miei figli".

L'ex calciatore aveva chiesto, in quel momento delicato per la sua esistenza, un aiuto per rifarsi il guardaroba pagandola un po' alla volta:

Sossio: "Mi ha rinfacciato anche quello. Mi sentivo un pezzente, un poveraccio. Lui mi ha fatto sentire ancora più una merda. Ci sono rimasto male".

Al momento, non c'è possibilità della ripresa dei rapporti:

Sossio: "Siamo quasi finiti a botte. A volte, come quest'anno, è capitato di passare il Capodanno assieme a casa di mia madre e non ci parliamo. Nemmeno gli auguri. Lui prende in braccio mia figlia, io scherzo con i suoi figli. A mezzanotte nemmeno gli auguri ci siamo fatti"

Ricapitolando: Fabio ha 34 - 35 anni. E' un atleta di body building ("E' culturista, è un armadio" lo definisce Sossio). E' sposato e ha due figli. La moglie è titolare di un negozio di abbigliamento. L'uomo vanta una carriera da ex calciatore.

Foto | Instagram