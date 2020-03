Andrea Delogu, nudo social - foto

Di dr. apocalypse martedì 3 marzo 2020

Scatto inaspettatamente osè per la conduttrice di Stracult.

37enne volto di Stracult, su Rai 2, Andrea Delogu ha sbalordito i propri fan social, pubblicando un inedito nudo 'artistico' su Instagram.

Un intimo nudo in doccia, con braccia e gambe appositamente posizionate per coprire le parti intime, in un bagno rosso fuoco e una serie di hastag ad hoc, perché la Delogu si è spogliata per promuovere il proprio spettacolo teatrale, Il Giocattolaio, che la vede protagonista. A scattare la foto, probabilmente, il "Cacciatore" Francesco Montanari, dal 2016 sposo di Andrea e a sua volta nudo, e sempre in doccia, in un altro scatto Instagram firmato Delogu.

Negli ultimi 10 anni Andrea ha fatto di tutto e in tutti i canali del telecomando, passando da Il processo del lunedì a Dance Dance Dance, da Sanremo Giovani a Indietro tutta! 30 e l'ode, da B come Sabato al Festival di Castrocaro, senza dimenticare la radio, i due romanzi pubblicati, l'album del 2008 e l'imminente ruolo da protagonista al cinema, con la commedia Divorzio a Las Vegas di Umberto Riccioni Carteni, in uscita quest'anno.