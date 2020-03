Luigi Mario Favoloso e Elena Morali insieme a Beirut: la gioia di mamma Loredana (VIDEO)

Di Marco Salaris domenica 1 marzo 2020

Sembra che la soubrette abbia già conquistato la madre dell'ex fidanzato di Nina Moric. Le dichiarazioni a Live non è la d'Urso

Chiusa una storia (quella con Nina Moric) se ne apre una nuova con Elena Morali? L'ex fidanzato di Nina Moric ha scelto di andare avanti e non fermarsi al caos che lo ha legato ultimamente con la modella. Mamma Loredana Fiorentino è in studio a Live non è la d'Urso. Davanti a lei c'è proprio Nina Moric per un faccia a faccia riguardo il caso del cane Baghera, ribattezzato Baghera-gate.

Loredana e Nina sono state interpellate sulla nuova liason. In questo periodo Favoloso si trova a Beirut con la Morali, in più video ha dichiarato il suo desiderio di volerla corteggiare. La mamma si rallegra non appena Barbara d'Urso le mostra il filmato di suo figlio in compagnia dell'ex fidanzata del comico Scintilla: "Che occhi belli che ha. La vedo solare e simpatica."

La Morali poco tempo fa a Pomeriggio cinque ha confessato di aver avuto due relazioni in contemporanea, una con Gianluca Fubelli (vero nome del comico) e con il produttore televisivo Daniele Di Lorenzo. Questo però non sembra porsi come un problema per Loredana: "Evidentemente gli altri due con cui stava non erano giusti per lei"

Che chiude con una stoccata a Nina Moric: "Spero che sia la persona giusta per mio figlio. Finalmente sta con una ragazza , non con una milf come la sua mamma"