Mikaela Spielberg, la figlia del regista diventa pornodiva

Il 73enne Steven Spielberg, 4 premi Oscar sul comodino e il remake di West Side Story in post-produzione, ha sei figli e una figliastra. Il primogenito Max Samuel (1985) è frutto del primo matrimonio con Amy Irving, mentre con l'attuale moglie Kate Capshaw ha avuto Sasha (1990), Sawyer (1992) e Destry (1996), oltre ad aver adottato Theo (1988) e Mikaela (1996).

Proprio quest'ultima, la 23enne Mikaela, ha annunciato nelle ultime ore di voler intraprendere la carriera del porno. La rivelazione ai genitori, come raccontato al The Sun, è avvenuta tramite Facetime.

Ero stanca di non poter capitalizzare con il mio corpo e francamente mi ero stancata di sentirmi dire che il corpo va odiato. Inoltre ero stanca di lavorare giorno dopo giorno in un modo che non soddisfaceva la mia anima. Facendo questo lavoro potrò ‘soddisfare’ altre persone, ma in un modo positivo e che non mi fa sentire violata. Questa non è la fine di tutto. È una scelta positiva e forte. Mi sono resa conto che non c’è nessuna vergogna nel provare del fascino verso questo settore e nel voler fare qualcosa in maniera sicura, sana e consensuale.