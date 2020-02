Elodie e Marco Masini hanno litigato?

lunedì 17 febbraio 2020

I fatti risalirebbero al Festival di Sanremo 2020. A Blogo la cantante qualche giorno fa aveva ammesso di essere infastidita da "chi mi dice che sono troppo magra"

Elodie e Marco Masini hanno litigato? A leggere il sito Tpi, pare proprio di sì. I fatti si sarebbero svolti nel backstage del Festival di Sanremo, conclusosi poco più di una settimana fa.

Secondo la ricostruzione di Franco Bagnasco, la cantante non avrebbe gradito una battuta che il suo collega le avrebbe rivolto nei corridoi tra camerini e palco. In particolare, la colpa di Masini, in gara al Festival con il brano Il confronto, sarebbe stata di aver detto a Elodie, in gara con Andromeda, qualcosa tipo "Oh, ciao: ma quant’è che non mangi?".

Una frase che probabilmente sarebbe voluta essere un complimento ed un elogio per l'invidiabile forma fisica della giovane cantante nata ad Amici di Maria De Filippi, ma che è diventata la scintilla che l'avrebbe fatto infervorare. Tpi racconta che poco dopo l'"epico cazziatone" all’indirizzo di Elodie ai danni di Masini, la cantante 29enne si sarebbe scusata con il collega ammettendo di aver esagerato.

Il retroscena appare più che credibile, anche alla luce di quanto dichiarato ai microfoni di Blogo da Elodie proprio nella settimana sanremese. Intervistata all'interno dell'hotel in cui alloggiava nella cittadina ligure, la cantante in quella occasione aveva spiegato di non sopportare chi le dicesse di essere troppo magra.

Insomma, ad agitare il dietro le quinte di Sanremo 2020, ribattezzato il Festival dell'amicizia, non ci sarebbero stati solo i noti litigi tra Tiziano Ferro e Fiorello e tra Bugo e Morgan. Eppure a Masini sarebbe bastato leggere SoundsBlog per evitare la gaffe, con conseguente arrabbiatura di Elodie. Da oggi ha un motivo in più per farlo.