Grande Fratello Vip: il like di Licia Nunez a Serena Enardu in reggiseno (video)

Continua, a gonfie vele, l'amicizia di Licia Nunez a Serena Enardu. Nelle scorse ore, le due donne, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip' si sono raccontate a lungo e scherzato, con semplicità e naturalezza, sul tipo di rapporto instaurato in questi dieci giorni di permanenza in casa.

Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 12 Feb 2020 alle ore 11:59 PST

Serena: 'Hai qualche scheletrino nell'armadio?! Hai messo like alle mie foto in reggiseno. Cara Licia, devi raccontarci i tuoi pensieri impuri."

Licia: "Così Pago mi nomina tutte le settimane"

Serena: "Tanto non ci sarò io o non ci sarai tu tesoro".

L'amicizia tra Serena Enardu e Licia Nunez non piace a Pago: la risposta della fidanzata Licia Nunez

Ultimamente il cantante sardo ha espresso la propria gelosia nei confronti della fidanzata che si è avvicinata molto all'attrice de 'Le Tre rose di Eva'. Alcuni dichiarazioni del gieffino hanno mandato su tutte le furie la fidanzata della Nunez e Vladimir Luxuria e Cristiano Malgioglio che, su Twitter, hanno fatto sentire la propria voce:

Uno pensa che certi luoghi comuni lgbt siamo ormai superati e poi da #Pago, un concorrente del #gfvip sente cose tipo che per una donna meglio non avvicinarsi a una lesbica che per giunta è pugliese... nessuna gelosia può giustificare tanto pregiudizio e ignoranza.