Pechino Express, Asia Argento: Morgan, età, Instagram, cane

Di Massimo Galanto lunedì 10 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Asia Argento.

Asia Argento è tra i concorrenti dell'ottava edizione di Pechino Express, in onda su Rai2 a partire da martedì 11 febbraio 2020. Insieme a lei, nella coppia Le figlie d'arte Vera Gemma.

Asia Argento, classe 1975, è il nome d'arte di Aria Maria Vittoria Rossa Argento: attrice, regista, sceneggiatrice, cantante e conduttrice televisiva, è conosciuta anche fuori dall'Italia. Figlia del grande regista horror Dario, Asia è mamma di Anna Lou Castoldi, nata dalla lunga relazione con il cantautore Morgan, e di Nicola Giovanni Civetta, nata dal matrimonio con il regista Michele Civetta, finito nel 2013. Successivamente è stata legata allo chef Anthony Bourdain, scomparso nel giugno del 2018; quindi ha avuto un flirt con Fabrizio Corona. Attualmente, risulta single.

Nel 2017 la Argento ha denunciato pubblicamente il produttore americano Harvey Weinstein per molestie sessuali, raccontò che 20 anni, durante un party sulla Costa Azzurra, fu costretta a fargli un massaggio e a subire un rapporto orale. L'attrice è diventata una delle paladine del MeToo, movimento femminista contro le violenze e le molestie sulle donne da cui ha poi preso le distanze.

Qualche mese dopo è stata lei ad essere accusata di molestie sessuali da Jimmy Bennett. In seguito a tale situazione, Sky ha deciso di rimuoverla dalla giuria di X Factor (sostituita da Lodo Guenzi). Tra le sue più recenti partecipazioni quella come giudice in Realiti, su Rai2, con Enrico Lucci. Risalgono a qualche anno fa, invece, quelle a Forte forte forte (2015), con Raffaella Carrà, a Ballando con le stelle (2016). Ha condotto Amore criminale su Rai3.

Asia Argento ha vinto due David di Donatello come migliore attrice protagonista, il primo per Perdiamoci di vista (1994), il secondo per per Compagna di viaggio (1997). Tra le sua arrività anche quella di modella, visto che a gennaio 2019 ha sfilato a Parigi per lo stilista italiano Antonio Grimaldi.