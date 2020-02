Uomini e donne, Simone Virdis del Trono Over nud0 (foto e video)

Di Ivan Buratti venerdì 7 febbraio 2020

Il cavaliere sceglie di mostrarsi senza maglia durante la sfilata

Uomini e donne, Simone Virdis del Trono Over si spoglia durante la sfilata a tema "L'uomo che non deve chiedere mai". Nella puntata andata in onda venerdì 7 febbraio 2020, i protagonisti del parterre maschile hanno sfilato sulla passerella davanti alle dame, pronte a giudicare i look dei cavalieri, insieme all'opinionista Tina Cipollari, la stilista Anahi Ricca e Gianni Sperti.

Il cavaliere Simone del Trono Over non si è affidato all'aiuto di Anahi per la scelta dell'outfit da sfoggiare in puntata e ha giustificato la sua scelta in questo modo:



Viene subito in mente un uomo che schiocca le dita e ha tutte le donne ai suoi piedi. A un'analisi profonda, secondo me, l'uomo che "non deve chiedere mai" è un uomo forte, coraggioso, che conosce sé stesso e accetta qualsiasi sfida e non ha paura di sbagliare. E se sbaglia, sa chiedere scusa.

Simone è entrato in studio con una maglietta bianca e un paio di jeans, occhiali da sole e un barile con su scritto "Resilienza". Via la t-shirt, l'uomo è rimasto a petto nudo davanti alla giuria, che poco ha apprezzato l'azzardo. "Dato che c'eri, potevi togliere anche i jeans", commenta Tina Cipollari, mentre Gemma dà dell'esaltato al cavaliere, a cui assegna un misero quattro:



Sei esaltato nel modo di presentarti, di parlare, mi hai trasmesso solo eccessiva sicurezza. Non intendo conoscerti, rimane il fatto che questo è il mio parere. Io non sono riuscita a recepire il tuo messaggio.