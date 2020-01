Alessandra Amoroso e Stefano Settepani in crisi?

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 gennaio 2020

La coppia Alessandra Amoroso e Stefano Settepani in crisi? La bomba del settimanale Chi

Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, lancia una notizia bomba su una delle coppie più amate dai fan di tutta Italia. Secondo il magazine, diretto da Alfonso Signorini, Alessandra Amoroso ed il fidanzato Stefano Settepani starebbero attraversando un periodo di allontanamento. Si legge, infatti, all'interno della rubrica, Chicche di gossip, un'indiscrezione che non lascia spazio all'immaginazione:

"Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani, suo produttore musicale. La causa

sarebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei".

Crisi passeggera, rottura definitiva o fanta gossip?

I diretti interessati, al momento, sui social, non confermano o smentiscono l'indiscrezione. L'ultima foto della coppia, ancora unita, risale allo scorso 26 dicembre 2019, in occasione delle festività natalizie. Amici e familiari della cantante si sono ritrovati assieme in occasione del Natale per celebrare degnamente uno dei giorni più attesi dell'anno da grandi e piccini.

Nelle scorse ore, la Amoroso, sul proprio account Instagram, invece, ha condiviso una dedica molto speciale da parte dell'amica Emma Marrone che ha speso parole molto affettuose nei suoi confronti: "E' talmente pazza che non puoi non innamorarti di lei al primo sguardo. Occhi verdi e puliti. Ribelle e piena di entusiasmo"