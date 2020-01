Tina Cipollari: chi è, figli, dieta, peso, fidanzato, Instagram

Di Ivan Buratti mercoledì 22 gennaio 2020

Curiosità, vita privata, gossip su Tina Cipollari

Chi è Tina Cipollari? Impariamo a conoscere meglio l'opinionista che appassiona col suo modo di fare eccentrico e provocatorio il pubblico del pomeriggio di Canale 5. Nata a Viterbo il 14 novembre del 1965, Tina Cipollari compirà nel 2020 55 anni. Nel 2020 festeggia i 20 anni di carriera televisiva: è nel 2000, infatti, che esordisce nel piccolo schermo come corteggiatrice di Roberto Mantoni ad Uomini e Donne, diventando poi a sua volta tronista.

Entrata nell'immaginario collettivo televisivo italiano come la "vamp" per antonomasia, Tina Cipollari desta da sempre l'interesse del pubblico per i suoi abiti ed accessori eccentrici. Boa, perle, paillette e glitter contraddistinguono il suo look da vera diva, da sfoggiare nelle puntate del dating show (in cui poi partecipa come opinionista) e nelle altre trasmissioni a cui prende parte, come Buona domenica. Nel 2002 tenta la carriera musicale con il brano Hawaii (anticipato da Femme Fatale dell'anno precedente) e conosce il parrucchiere Chicco Nalli, soprannominato Kikò, che sposa nel maggio 2005 e da cui ha tre figli (Mattias, Francesco e Gianluca). Dopo l'esperienza in Rai nel reality show Il ristorante con Antonella Clerici, torna nel 2008 su Canale 5 col ruolo di opinionista fissa a Uomini e donne, in coppia con Gianni Sperti; da dodici anni, ricopre questo compito senza interruzioni.

Divenuta icona del web, con tormentoni e meme di successo, nel 2015 realizza in collaborazione con Simone Di Matteo la sua autobiografia "No Maria, io esco!". Nel 2016 torna in Rai per partecipare alla quinta edizione di Pechino Express, reality di Rai 2 in cui gareggia insieme all'amico biografo. Classificatasi quarta, dall'inverno del 2016 alla primavera del 2017 partecipa come giudice al programma Selfie - Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura su Canale 5. Tina Cipollari è presente sui social, specialmente su Instagram e Facebook, dove conta in totale più di un milione di seguaci. Attualmente è legata sentimentalmente al ristoratore Vincenzo Ferrara.

Nella stagione televisiva corrente, Tina Cipollari (alta 1.72 metri) è protagonista di una sfida con Maria De Filippi, che le ha proposto di rimettersi in forma con l'aiuto di una nutrizionista, che ne monitora il peso all'inizio delle registrazioni. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, la vamp ha rivelato in che cosa consiste la sua dieta, un piano alimentare semplice e preciso, che le potrebbe consentire di perdere quei venti chili che dice di avere in eccesso:



Devo fare esattamente cinque pasti al giorno: colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena. La mattina posso mangiare una fetta di pane bruscato o con della marmellata light o con del burro di mandorle, per lo spuntino della mattina posso scegliere tra lo yogurt magro, frutta secca o un frutto di stagione. A pranzo posso mangiare della carne o del pesce, ma prima devo mangiare della verdura, lo spuntino del pomeridiano consiste di sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione. La sera poi di nuovo carne con verdura o pesce. La mia dieta non prevede pasta, ma posso mangiare del farro.