Pierpaolo Pretrelli: Instagram, fidanzata, età, figlio

Di Claudia Cabrini lunedì 14 settembre 2020

Vita privata, curiosità, Gossip su Pierpaolo Pretelli

Anche Pierpaolo Pretrelli, ex Velino di Striscia La Notizia, entrerà questa sera nella casa più spiata d'Italia in veste di concorrente del Grande Fratello VIP. Nato nel 1995, Pierpaolo Pretrelli sarà uno dei più giovani concorrenti di questa edizione. Originario di Maratena, Pierpaolo infatti ha soltanto 25 anni, ma ha già debuttato in tv da giovanissimo e più precisamente nel 2011 come ballerino all'interno dello show I migliori anni, condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Attivissimo su Instagram dove potete trovarlo come @pierpaolopretelliofficial, il primo successo vero nel 2013, quando in coppia con Elia Fongaro verrà scelto come Velino di Striscia La Notizia, entrando conseguentemente nella storia del programma per essere stato il primo Velino uomo del telegiornale satirico di Canale 5. Ma non è tutto. Nel 2017, Pierpaolo diventerà anche papà di uno splendido bimbo nato dall'amore tra lui e la modella Ariadna Romero, amore arrivato purtroppo al capolinea neel 2018.

Rivediamo Pierpaolo Pretrelli in televisione anche nei panni di tentatore sempre nel 2018 a Temptation Island, prima di ritrovarlo a Uomini e Donne per corteggiare Teresa Langella. Soltanto di recente, è stato paparazzato in compagnia di Ginevra Lambruschi, influencer con la quale il bel Pierpaolo sembra abbia avuto un piccolo flirt.

Da quel che sappiamo, la carriera del giovane è sempre rimasta in secondo piano rispetto all'importanza che lo stesso dà allo studio. Pierpaolo, infatti, starebbe frequentando la Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università Sapienza di Roma e, nonostante i suoi piccoli trascorsi in tv, sognerebbe di diventare avvocato.