Grahde Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa: "Mi ha nominata la lesbica"

Di Marcello Filograsso giovedì 16 gennaio 2020

L'ex modella apostrofa così l'attrice di Barletta parlando con Michele Cucuzza

Sta facendo discutere un episodio verificatosi durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 4, con un'edizione condotta da Alfonso Signorini che forse a livello di Auditel non sta dando i risultati sperati, visto il mastodontico cast a disposizione costituito da 19 vip. Stavolta la protagonista è Fernanda Lessa.

La modella, una volta finita la diretta, ha confidato a Michele Cucuzza i nomi di chi l'ha nominata: “Antonella, ma ne ho prese due. L’altra era la lesbica”. Il riferimento era ad Antonella Elia e soprattutto a Licia Nunez.

Come riportano i colleghi di Bitchyf, la Lessa ha detto:

“Ma io non sono rimasta male che mi hanno nominata. Ci sono rimasta di come lo ha fatto Antonella. Lei urlava ‘mi stai sul cu, non sopporto la tua voce, mi stai antipatica, ti odio’. Questa è una doppia faccia da tenersi lontano. Ma poi lei si è messa insieme d’accordo a quella che aveva il frac. Come si chiama? Quella lesbica… Licia. Si sono messe d’accordo".

Onestamente difficile da giudicare: non si capisce bene se sia usata in senso dispregiativo (anche se la Lessa ha dichiarato di recente di avere amato una donna) oppure se davvero non si ricordasse il nome dell'attrice barlettana che ha recitato ne Le Tre Rose di Eva. Sta di fatto che il web è comunque spaccato sull'argomento.

Foto: account Instagram Fernanda Lessa