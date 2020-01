Antonella Mosetti, topless social - la foto

Di dr. apocalypse mercoledì 15 gennaio 2020

Dalla palestra con furore, il ritorno h0t di Antonella Mosetti.

Antonella Mosetti contro gli haters: 'Tanta cattiveria gratuita verso me e mia figlia Asia' (video) Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli contro gli 'odiatori seriali' sui social 44enne ex volto di Non è la Rai, Antonella Mosetti ha terremotato il proprio profilo Instagram grazie ad un inatteso topless, diventato realtà dallo spogliatoio della sua palestra.

"Ricominciamo ad allenarci", ha scritto la Mosetti, con sgambatissimi slip bianchi e nient'altro addosso. Capelli lunghi, tatuaggi e fisico da urlo, Antonella ha scatenato i fan, con commenti particolarmente interessati.

Ex moglie di Alessandro Nuccetelli, dal quale ha avuto la figlia Asia, la Mosetti ha poi fatto coppia con Davide Lippi e Aldo Montano. Attualmente la showgirl dovrebbe essere single, dopo la rottura dall'ex Amici 2004 Salvatore Valerio.

La figlia Asia, saltato l'annunciato matrimonio con Gianfranco Battistini, è invece fidanzata con Astol, rapper di origini casertane noto per la partecipazione alla scorsa edizione di Amici.