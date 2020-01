Grande Fratello Vip, Rita Rusic: età, famiglia, carriera, vita privata

Di Claudia Cabrini mercoledì 8 gennaio 2020

Tutto su Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori e nuova concorrente del Grande Fratello Vip 4

Tra i tanti concorrenti che stanno entrando questa sera tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, reality arrivato quest'anno alla sua quarta edizione, anche Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori e madre dei suoi due figli, Mario e Vittoria.

Nata nel 1960 a Parenzo, in Istria, Rita Rusic ha 59 anni e anche al suo ingresso in casa ha voluto specificare: "Alfonso Signorini mi ha dato 61 anni. Gli ho immediatamente ricordato di lasciarmi il tempo di compierli, perché per ora ne ho soltanto 59". Ancora adolescente si trasferisce a Busto Arsizio, ed è proprio da quel momento che per Rita si aprono le porte del mondo dello spettacolo, nel quale approda inizialmente come cantante, prima del suo grande esordio da attrice nel film Attila Flagello di Dio nel 1982.

Sarà proprio quel set a farle incontrare il suo futuro marito, Vittorio Cecchi Gori, con il quale si sposerà da giovanissima e rimarrà legata fino al 2000. Ad oggi, Rita Rusic è una delle più potenti produttrici del panorama cinematografico italiano. Dopo il divorzio ha infatti fondato anche la sua agenzia, la Rita Rusic Company.

A proposito della sua vita sentimentale, sappiamo che Rita Rusic sia stata impegnata per molto tempo con l'imprenditore farmaceutico Canio Mazzaro, col quale è stata legata dal 2007 al 2011. Il suo rapporto più importante tuttavia è sempre stato quello con il suo unico marito, Vittorio. A lui è ancora molto legata.