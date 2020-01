Danielle Brooks di Orange is the New Black si sposa

Di dr. apocalypse venerdì 3 gennaio 2020

Dennis Gelis ha ufficialmente chiesto la mano a Danielle Brooks.

Conclusa ufficialmente la lunga esperienza con Orange is the New Black, che l'ha vista interpretare il personaggio di Tasha "Taystee" Jefferson per 90 episodi, la 30enne Danielle Brooks ha iniziato il 2020 nel migliore dei modi. Con un anello di fidanzamento.

Mamma da pochi mesi di una bellissima bambina, con il parto avvenuto il 16 novembre scorso, Danielle ha svelato sui social la novità di inizio anno.

Non ho mai pensato che uno dei giorni più belli dell'anno per me sarebbe avvenuto la settimana scorsa. Mi sposo con il mio migliore amico. Siamo FIDANZATI!! (sic). Non vedo l’ora di diventare tua moglie. D&D fino alla fine.

Il fortunato si chiama Dennis Gelis, storico compagno dell'attrice, candidata ai Tony Award grazie al musical Il colore viola, andato in scena a Broadway. La Brooks ha due film inediti che dobbiamo ancora vedere, ovvero The Public's Much Ado About Nothing e All the Little Things We Kill, mentre ha da poco finito di girare Eat Wheaties!.