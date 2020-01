Wanda Nara: "GF Vip? Vorrei farmi conoscere dalle donne. Non sto con Icardi per i soldi, ero già ricca prima di conoscerlo"

Di Fabio Morasca giovedì 2 gennaio 2020

Wanda Nara è stata intervistata dal settimanale Grazia.

I telespettatori di Canale 5 vedranno presto Wanda Nara nel ruolo di opinionista nella quarta edizione del Grande Fratello Vip che sarà condotto da Alfonso Signorini e che avrà inizio mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata. Insieme alla showgirl ed ex modella argentina, ci sarà anche Pupo.

Wanda Nara, intervistata dal settimanale Grazia, ha svelato i motivi per i quali ha deciso di accettare la proposta di Alfonso Signorini. Come già sappiamo, infatti, il nome di Wanda Nara è legata soprattutto al calcio visto che, oltre a prendere parte come opinionista fissa al programma di Italia 1, Tiki Taka, la 33enne argentina è anche procuratrice sportiva del marito, il calciatore del Paris Saint-Germain, ex Inter, Mauro Icardi.

L'obiettivo di Wanda Nara è quello di farsi conoscere meglio soprattutto dalle donne e, allo stesso tempo, quello di sfatare alcune dicerie che circolano sul suo conto, come quella di aver rovinato la carriera al marito che, invece, sta facendo ottime cose con la maglia del PSG:

Alfonso mi ha proposto l'idea e mi sono fidata. Vorrei farmi conoscere soprattutto dalle donne. Purtroppo sono vista da tutti come la moglie–manager del calciatore, talvolta additata come pazza, addirittura la rovina della sua carriera. Anche se poi così non è stato, visto che certe decisioni impopolari, alla fine, mi hanno dato ragione.

Un'altra chiacchiera maligna che Wanda Nara ha voluto smentire riguarda l'accusa di essersi messa insieme a Mauro Icardi solamente per i suoi soldi:

Amo viaggiare. Ora, però ci sono gli impegni e non posso. Chi me lo fa fare? Sono fatta cosi. Tutti credono che io stia con Mauro per i suoi soldi, ma io ero già ricca e famosa quando ci siamo conosciuti. E lo ero perché ho lottato per diventarlo.

E nonostante la vita agiata e i privilegi, anche Wanda Nara ha a che fare con le difficoltà quotidiane comuni a molte persone. Con Mauro Icardi partito per Parigi, infatti, Wanda Nara, rimasta a vivere a Milano, deve occuparsi dei suoi 5 figli (3 avuti dal calciatore Maxi Lopez e gli ultimi 2 avuti da Icardi) spesso da sola: