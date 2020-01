Giulia De Lellis derubata a Capodanno: "Sono rimasta in mutande, nel vero senso della parola..."

Di Fabio Morasca giovedì 2 gennaio 2020

Dopo Taylor Mega, anche la De Lellis ha ricevuto la sgradita visita dei ladri.

Tempi duri per le social influencer, alle prese con le sgradite visite dei ladri, sperando che episodi di questo tipo non abbiano più un seguito.

Dopo Taylor Mega, infatti, anche le festività natalizie di Giulia De Lellis sono state rovinate dai ladri che, in quest'occasione, hanno messo a segno un colpo "pesante".

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 e attuale fidanzata del motociclista Andrea Iannone si è comprensibilmente sfogata, dopo il furto subito, attraverso una serie di Instagram Stories.

La De Lellis si è scusata, con i suoi 4 milioni e 400 mila follower per l'assenza di questi giorni, dovuta, ovviamente, al precitato fattaccio di cui è rimasta vittima. Giulia, però, ha anche aggiunto che non è la prima volta che riceve la visita dei ladri:

Mi scuso per l’assenza, che non è passata inosservata ma, per concludere quest’anno allucinante, siamo stati derubati per l’ennesima volta. A questo giro, me l’hanno fatta veramente grossa.

Giulia De Lellis, quindi, ha deciso di tutelarsi, cercando di non comunicare più, per quanto riguarda il futuro, tutti i suoi spostamenti, invitando anche gli altri a farlo. I social, indubbiamente, sono diventati uno strumento in più, a disposizione dei malviventi, per mettere a segno i loro colpi:

Sarò costretta a cambiare il mio modo di comunicare con voi per tutelarmi. Eviterò di condividere con voi dove mi trovo, quando mi sposto da una parte all’altra. Dobbiamo ridurre questa cosa di dire dove siamo e cosa facciamo, altrimenti a questi pezzi di mer*a, gliela serviamo su un piatto d'argento... Questi social alimentano le folli idee di gente veramente malata.

Grazie all'aiuto di amici e persone care, comunque, Giulia De Lellis è riuscita a trascorrere un Capodanno vestita e truccata dignitosamente perché, stando alle sue parole, i ladri le avrebbero rubato praticamente tutto: