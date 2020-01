Michelle Williams è incinta e sposa Thomas Kail?

Di dr. apocalypse mercoledì 1 gennaio 2020

Da poco tornata single dopo il divorzio lampo da Phil Elverum, Michelle Williams è pronta al bis.

Michelle Williams e Phil Elverum si sono lasciati Divorzio lampo per Michelle Williams e Phil Elverum. Incredibile Michelle Williams. L'indimenticata Jen Lindley di Dawson's Creek è infatti pronta ad un nuovo matrimonio, a otto mesi dall'addio a Phil Elverum, sposato nel luglio del 2018 e lasciato lo scorso aprile. E non è tutto.

La 39enne attrice, quattro volte candidata agli Oscar, sarebbe anche incinta di Thomas Kail, 42enne regista teatrale vincitore di un Tony Award grazie al musical Hamilton. Secondo quanto riportato da People, i due si sono ufficialmente fidanzati, con Michelle, attualmente sul set londinese di Venom 2, incinta. La Williams è stata infatti paparazzata in una boutique per infanti, a Kensington.

Per la diva sarebbe il secondo figlio, 14 anni dopo la nascita di Matilda, avuta con il compianto Heath Ledger, morto nel 2008. Il colpo di fulmine tra Kail e la Williams è avvenuto sul set di Fosse / Verdon, strepitosa miniserie FX che ha regalato a Michelle un più che meritato Emmy Award. Kail ha diretto 5 episodi su 8 e prodotto l'intero progetto.

Thomas è amico intimo di Lin-Manuel Miranda, tanto dall'aver diretto non solo Hamilton bensì anche In the Heights, musical che a breve arriverà al cinema. Anche lui, come la futura moglie, ha vinto un Emmy, grazie alla regia di Grease: Live. Dal 2006 al 2019 Thomas è stato sposato con Angela Christian.

Fonte: EW