Luciana Littizzetto operata alla rotula, linguaccia social per rassicurare i fan (FOTO)

Di Massimo Galanto martedì 31 dicembre 2019

Intervento riuscito per la comica infortunatasi domenica scorsa per strada

Una linguaccia divertita e divertente per rassicurare tutti. L'operazione chirurgica alla rotula alla quale si è sottoposta Luciana Littizzetto è riuscita. Lo ha comunicato la stessa comica via Instagram; la spalla di Fabio Fazio era finita sotto i ferri a causa di una brutta caduta rimediata qualche giorno fa per strada.

Un incidente che le ha procurato problemi a gamba e polso destri, entrambi ingessati. Tanti i colleghi e i personaggi famosi che hanno pubblicamente espresso vicinanza a Lucianina, da Giorgia a Giuliano Sangiorgi, da Simona Ventura ad Antonella Clerici, dall'ex calciatore Claudio Marchisio a Laura Pausini.

Qualche ora fa la Littizzetto ha pubblicato un nuovo scatto, sempre dall'ospedale Humanitas Gradenigo di Torino in cui si trova (e che sta lasciando in questi momenti per trascorrere il Capodanno in casa), chiedendo scherzosamente come stia con braccio e gamba ingessati.

Che Tempo che Fa tornerà in onda su Rai 2 il prossimo 12 gennaio. Lucianina, alla quale vanno i nostri auguri di pronta guarigione, riuscirà a recuperare in tempo per prendere parte alla prima puntata del nuovo anno?