Fabrizio Corona: "Sto finalmente trovando un po' di serenità"

Di Massimo Galanto martedì 31 dicembre 2019

Il ritorno sui social dell'imprenditore, recentemente trasferito dal carcere a un istituto di cura

Cos'è che mi manca? Un po' di serenità. La sto finalmente trovando. A scriverlo su Instagram è Fabrizio Corona, commentando così una intervista del 2009 che gli fece Pif. L'imprenditore, ex re dei paparazzi, in questi giorni è tornato a mostrarsi sui social sfoggiando, peraltro, un nuovo look, all'insegna di barba incolta, capelli lunghi e coppola in testa.

Uscito dal carcere per le festività natalizie, Corona ha dedicato il primo post social al figlio Carlos Maria, nato dal matrimonio con Nina Moric, definendolo il "regalo mio più grande".

Successivamente ha postato alcuni video dai quale emergono messaggi legati alla rinascita e alla voglia di riscatto:

La sofferenza è un passaggio definitivo per la rinascita assoluta. Riappropriarsi dei valori familiari è la prima conquista.

Nelle stories Instagram, invece, Corona ha paragonato le sue vicende legali con i criminali della celebre serie tv Peaky Blinders (a questa è dedicato il cappello che sfoggia nei suoi scatti).

Ricordiamo che l'imprenditore, condannato nel complesso a 9 anni e 8 mesi, nel 2018 era stato ammesso a misure alternative, ma tale beneficio è stato revocato nel marzo 2019 a causa di numerose violazioni. A inizio dicembre è stato trasferito dal carcere a un istituto di cura, per disturbi di natura psichiatrica, nei pressi di Monza e ha potuto trascorrere il Natale con il figlio.