Daniele Bossari: "Il GF Vip? Non volevo farlo, ero ancora debole. Sono risalito dai miei abissi grazie all'amore"

Di Fabio Morasca martedì 31 dicembre 2019

Daniele Bossari è stato intervistato da La Repubblica.

Daniele Bossari, conduttore, vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip, che, recentemente, ha pubblicato un'autobiografia intitolata La faccia nascosta della luce, tornerà presto in tv con un nuovo programma, intitolato Il Boss del Paranormal, che andrà in onda su DMAX a partire da domani, mercoledì 1° gennaio 2020, dalle ore 21:25.

Intervistato da La Repubblica a pochi giorni dall'inizio della quarta edizione della versione vip del GF, che debutterà in prima serata su Canale 5 il prossimo 8 gennaio, Daniele Bossari è tornato a parlare dell'esperienza televisiva che ha vissuto all'interno della famosa casa di Cinecittà e che ha segnato uno spartiacque nella sua vita privata e nella sua carriera.

Bossari ha ammesso di aver avuto delle remore prima di accettare a causa del periodo difficile segnato dalla depressione che non aveva ancora superato del tutto:

Non volevo farlo. Mi stavo riprendendo, ma ero ancora debole, fisicamente e mentalmente. Ero convinto che sarei rimasto nella Casa per tre giorni. Poi ho capito che era un’altra prova e che dovevo superarla. Così, mi sono ritrovato a chiedere in diretta a Filippa, che non vedevo da tempo per la trasmissione, di sposarla, ma non era finzione, era un gioco serissimo, era vita vera.

L'amore di colei che, successivamente, è diventata sua moglie, la conduttrice svedese Filippa Lagerback, e della loro figlia Stella hanno salvato Daniele Bossari:

Accettando l’aiuto delle persone care. Dai miei abissi sono risalito grazie all’amore. So che è una parola facile, ma è fondamentale. L’amore per mia figlia Stella, che non è mai venuto meno. L’unione profonda con mia moglie, Filippa. Le cose belle della vita, come mangiare in modo sano, svegliarmi presto, il sole sulla pelle, gli alberi del nostro giardino. Ho raccolto i miei pezzi e li ho rimessi insieme, come i maestri zen giapponesi. Le cicatrici restano, ma si può ripartire.

Per quanto riguarda l'autobiografia, con la quale Bossari ha ripercorso il periodo più buio della sua vita, il conduttore ha dichiarato che leggere il libro è stato una prova difficile sia per Filippa Lagerback che per Stella: